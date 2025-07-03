Порномодель Лили Филлипс раскрыла подробности о сексе с 1113 мужчинами за 12 часов

Порномодель Лили Филлипс раскрыла подробности того, как ей удалось переспать с 1113 мужчинами за 12 часов. Об этом сообщает издание The Tab.

Филлипс утверждает, что ее секс-марафон проходил в центре Лондона. Участников пускали по одному. Чтобы не запутаться в них, ее помощники пометили каждого наклейкой с номером.

Время, отведенное на секс с одним мужчиной, было строго ограничено. Если поровну поделить 12 часов между 1113 участниками, каждому достанется не больше 38,8 секунды. В действительности им приходилось сменяться еще быстрее, потому что иногда порномодели требовалось время, чтобы попить или сходить в туалет. Филлипс призналась, что некоторые из них жаловались на нехватку времени.

Кое-кто, возможно, удивится, но вчера я вообще ни разу не приняла душ между мужчинами. Даже салфеткой не протерлась. Честно говоря, это был просто конвейер

Лили Филлипс порномодель

Один из участников выиграл билет на следующий секс-марафон, который собирается устроить порномодель.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По словам порнозвезды, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.