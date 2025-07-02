Порномодель Лили Филлипс переспала с 1113 мужчинами за 12 часов и побила рекорд Бонни Блю

Порномодель Лили Филлипс объявила, что переспала с 1113 мужчинами за 12 часов. Об этом пишет издание Us Weekly.

Девушка сообщила о рекорде в понедельник, 30 июня. «Вчера всего за 12 часов я была с 1113 мужчинами, — рассказала она в соцсети. — И сегодня чувствую себя на удивление хорошо. То есть немного болит, но я же фактически 12 часов подряд делала физические упражнения, так что это ожидаемо».

До сих пор рекорд принадлежал порнозвезде Бонни Блю, которая в январе за 12 часов успела заняться сексом с 1057 мужчинами. Аналогичная попытка, предпринятая Филлипс в декабре 2024 года, закончилась провалом. За восемь часов девушка переспала со 101 мужчиной, и это, как она признавалась позже, далось ей непросто.

Ранее Бонни Блю заявила, что Лили Филлипс украла у нее идею. По словам порнозвезды, она еще в 2024 году рассказала сопернице, что хочет побить мировой рекорд по количеству половых партнеров в сутки.