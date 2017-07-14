Жители белгородской «Улитки» пожелали Путину побольше отдыхать

Во время визита в Белгород президент России Владимир Путин неожиданно остановил кортеж и пообщался с местными жителями. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает РИА Новости.

С обитателями нового микрорайона «Улитка» глава государства поговорил после того, как осмотрел строящуюся школу, отмечает агентство. Сфотографировавшись с одним из подбежавших к нему детей, Путин поинтересовался у встретивших его жителей, нравится ли им новый микрорайон. Они ответили, что очень довольны.

«Отдыхайте побольше», — пожелал один из участников беседы. «Я почти как на отдыхе здесь у вас», — ответил ему Путин.

Видеозапись общения в своем Twitter разместил корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

В Белгородской области президент также намерен пообщаться с металлургами на Лебединском горно-обогатительном комбинате, отмечающем 50-летие. В присутствии Путина состоится пуск третьего цеха по производству горячебрикетированного железа, сообщили в пресс-службе Кремля.

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В конце июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что отпуск не предусмотрен в расписании Владимира Путина до конца лета. Песков признался, что сам он рассчитывает отдохнуть в августе.

9 июня американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о российском президенте, признался, что восхищен его выносливостью. «Насколько я знаю, ни один американский президент не трудится по столько часов», — отметил он.

Путин нечасто уходит в официальный отпуск, в прошлый раз он делал это осенью 2014 года.