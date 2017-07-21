Госдума закрыла весеннюю сессию

Госдума седьмого созыва завершила первую весеннюю сессию. Об этом сообщается на официальной странице нижней палаты парламента в Twitter в пятницу, 21 июля.

На последнем заседании депутаты, в частности, приняли законопроект о регулировании мессенджеров. Согласно документу, пользователи будут обязаны проходить идентификацию по номеру телефона.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что парламентарии вернутся к работе в начале сентября. По его словам, многие из них проведут отпуск на территории России. «Насколько я знаю, большинство едут в Крым, едут в Сочи, в Краснодарский край, едут к себе домой. Необязательно нужно куда-то ехать за границу», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24», размещенном на сайте Вести.Ru.

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26 июня стало известно, что Совет Федерации продлил работу весенней сессии до конца июля. При этом изначально планировалось, что сенаторы уйдут в отпуск раньше народных избранников. Из-за этого, как писал «Коммерсантъ», ряд законопроектов мог поступить на рассмотрение президента без одобрения верхней палаты.

Депутаты поменяли график каникул в конце прошлого года. Парламентарии компенсировали продление сессии отпуском в первые две недели мая. Нижняя палата предыдущего, шестого созыва завершала весеннюю сессию в начале июля.

Государственная Дума нового созыва начала работу в октябре прошлого года. По итогам выборов «Единая Россия» получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. Еще два достались представителям партий «Родина» и «Гражданская платформа».