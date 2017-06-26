Совет Федерации продлил весеннюю сессию для рассмотрения важных законопроектов

Совет Федерации продлил работу весенней сессии до конца июля, чтобы успеть рассмотреть внесенные правительством законопроекты. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в понедельник, 26 июня.

Совфеду, по ее словам, предстоит принять «достаточно много важных законов». «Мы будем работать столько, сколько необходимо», — сказала сенатор, комментируя вопрос главы государства, связано ли продление сессии с большим объемом нормативных актов.

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Матвиенко отметила, что эта сессия была достаточно напряженная. «Сенаторы работают с нулевого чтения с профильными комитетами Госдумы, мы вносим свои поправки, идет конструктивная, хорошая работа. Кроме этого, мы еще инициативно вносим целый ряд законопроектов, отвечая на предложения субъектов Федерации», — добавила она.

В частности, речь идет о законе об организации летнего детского отдыха, о запрете продажи анонимных сим-карт без паспортных данных, а также о проекте закона об изменениях в избирательную систему.

21 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что Совфед может уйти на летние каникулы раньше, чем Госдума, из-за чего ряд законопроектов может поступить главе государства без одобрения верхней палаты парламента. Вопрос о расхождении сроков окончания весенней сессии нижней и верхней палат поднимался на Совете Думы днем ранее. По данным газеты, парламентарии на этапе формирования графиков не согласовали их друг с другом. При этом Совфед не планировал его менять.

Глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников пояснил изданию, что это не противоречит законодательству.

В декабре 2016-го депутаты ГД изменили график своих каникул. Народные избранники ушли в оплачиваемый отпуск с 1 по 15 мая, за счет чего компенсировали продление весенней сессии: раньше она заканчивалась в начале июля, теперь — в конце месяца.