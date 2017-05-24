Врио главы Бурятии раскрыл содержание теста для потенциальных губернаторов

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов в интервью агентству ТАСС рассказал, как проходил собеседование в Администрации президента (АП) перед назначением на руководящий пост.

Испытание, по его словам, представляло собой трехчасовой экспресс-опрос и компьютерное тестирование, включающее в себя задачи на аналитику и ситуативное поведение. «Есть вопрос: яблоки, груши, бананы в разных странах в разный период времени стоят столько-то, продаются в таких-то объемах. (...) У тебя 15 секунд, чтобы принять решение, что выгоднее, куда выгоднее их продавать: бананы — в Бразилию, яблоки — в Монголию», — сказал он.

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Кроме того, Цыденов признался, что ошибся, когда в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным в день своего назначения на пост исполняющего обязанности главы Бурятии сказал, что у республики есть большой потенциал.

«Приехав в республику, я понял: на самом деле потенциал у региона огромный. Возможностей для развития много, причем во всех сферах: в промышленности, добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве и, безусловно, туризме», — отметил чиновник. В его планах — добиться превращения Бурятии в «суперреспублику», признался он.

В середине февраля сообщалось о введении Кремлем новой системы оценки деятельности глав субъектов Федерации, в основе которой заложены социально-экономические и финансовые показатели региона, а также уровень электоральной поддержки власти и индекс социального самочувствия населения.

Введение системы было продиктовано чередой отставок глав российских регионов, произошедших в первые недели текущего года. Новые кандидатуры подбирались из президентского кадрового резерва.

Алексей Цыденов возглавил Бурятию 7 февраля. До этого чиновник занимал должность замминистра Минтранса России.