Врио главы Бурятии пообещал увольнять министров после трех выговоров

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов ужесточил ответственность для региональных чиновников за невыполнение своих поручений. Министры за три выговора будут уволены автоматически, сообщается на официальном сайте правительства республики в понедельник, 29 мая.

«Выговоры с них будут сниматься не раньше, чем через полгода, и только по ходатайству зампреда правительства, курирующего отрасль», — отмечается в сообщении.

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Ранее в понедельник в ходе планерного совещания внушение получил и.о. министра транспорта республики Сергей Козлов, который не выполнил распоряжение Цыденова «в части привлечения авиакомпании "Победа" в Бурятию».

По словам Цыденова, он узнал об этой ситуации от главы Минтранса России Максима Соколова, после чего руководителю региона пришлось лично вести переговоры с компанией и собственником аэропорта «Байкал» (находится в столице Бурятии — Улан-Удэ). По их результатам? «"Победа" направила официальное письмо с согласием [на сотрудничество]», отмечается на портале.

24 мая Цыденов в интервью агентству ТАСС рассказал об огромном потенциале региона. Он также признался, что в его планах — превратить Бурятию в «суперреспублику».

Алексей Цыденов был назначен врио главы Бурятии указом президента РФ Владимира Путина 7 февраля. До этого Цыденов занимал должность заместителя министра транспорта России.