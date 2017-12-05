Электрический мегашторм над Австралией засняли на видео

Видео: Geoff Green / YouTube

Австралиец Джеофф Грин (Geoff Green) заснял электрический мегашторм, прошедший над территорией страны. Ускоренное видео доступно на его YouTube-канале.

Как пишет Fox8, «дикое световое шоу в облаках» устроил тропический циклон «Далия» (Dahlia), пронесшийся над западным побережьем континента. Отмечается, что такая погода типична для сезона дождей в Австралии, где в настоящее время только начинается лето.

Кроме того, в Австралии начался сезон пауков. В начале декабря пользователь развлекательного ресурса Reddit опубликовала фотографию своего подоконника, на котором лежали восемь ядовитых австралийских вдов, погибших во время дождя. Укус этого паука очень болезненный для человека и может привести к летальному исходу.