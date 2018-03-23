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Джона Сноу из «Игры престолов» нашли пьяным на дороге в Париже

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Журналисты обнаружили британского актера Кита Харингтона разгуливающим по проезжей части в Париже. Артист находился в крайне нетрезвом состоянии, сообщает The Sun.

Отмечается, что Харингтон провел несколько часов в баре, после чего вышел из заведения с другом. Пока тот пытался вызвать такси, артист стал разгуливать по дороге. В итоге мужчин увез водитель Uber.

В январе Харингтон устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка. Актер спорил с другими посетителями, стучал по бильярдному столу и хватал чужие кии, не давая людям играть. Охрана бара применила физическую силу, чтобы выставить его на улицу.

Кит Харингтон известен по роли бастарда Джона Сноу в «Игре престолов». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала.

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