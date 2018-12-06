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Стали известны подробности последнего сезона «Игры престолов»

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Журналисты изучили открытый архив сценариев к «Игре престолов» и предположили, чего могут ожидать зрители в последнем сезоне сериала. Об этом пишет Vanity Fair.

Авторы материала также уточнили факты, которые зрители могли упустить в уже вышедших сериях.

Внимание! Далее следуют спойлеры.

После седьмого сезона многие поклонники решили, что Серсея Ланнистер соврала о беременности, чтобы иметь возможность манипулировать своими братьями Джейме и Тирионом. Однако она действительно ждет ребенка и испытывает из-за этого «заразительное счастье». Отмечается, что у Серсеи «появился новый шанс создать семью».

Согласно сценарию, Тирион Ланнистер влюблен в Дейнерис Таргариен и ревнует ее к Джону Сноу. Во время битвы между Джейме и матерью драконов Тирион подумал, что его брат может умереть от «рук его любимой королевы».

Отмечается, что Давос Сиворт, известный как Луковый Рыцарь, на самом деле испытывает чувства к помощнице Дейнерис Миссандее и совсем забыл, что у него есть жена.

Сценарий также раскрывает причины напряженных отношений между Сансой Старк и Бриенной Тарт. Санса переживает, что женщина, которая когда-то поклялась защищать ее, может стать врагом, объединившись с Арьей.

3 декабря исполнительный продюсер «Игры престолов» Джордж Мартин рассказал о новом проекте «Копьеносцы» по мотивам фэнтезийной саги. По словам писателя, его вдохновила пьеса Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

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