Стало известно об изменении состояния Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки России Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, постепенно меняется в лучшую сторону. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра «Русская песня», которым руководит Бабкина, Антон Собянин.

«Динамика положительная, дай Бог, все будет хорошо», — заявил он. Других деталей он не привел.

Ранее в апреле стало известно, что Бабкина платит по 25 тысяч рублей за каждые сутки пребывания в частной клинике, где проходит лечение. Кроме того, артистке пришлось заплатить аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы попасть в эту больницу.

Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии. 9 апреля сообщалось, что эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



