Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной

Раскрыта стоимость лечения народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 10 апреля.

В настоящее время эстрадная певица находится в частной клинике. Согласно данным журналистов, чтобы попасть туда, ей пришлось заплатить аванс в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, исполнительница платит по 25 тысяч рублей за каждые сутки пребывания в больнице.

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9 апреля стало известно, что Бабкину изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Пресс-атташе звезды Александр Велор предположил, что ее два или три раза проверили на коронавирус, но пока медики сошлись на том, что причиной тяжелого состояния певицы стал не COVID-19, а осложненная пневмония.

Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии.

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