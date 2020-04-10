Раскрыта стоимость лечения Надежды Бабкиной

Раскрыта стоимость лечения народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в пятницу, 10 апреля.
В настоящее время эстрадная певица находится в частной клинике. Согласно данным журналистов, чтобы попасть туда, ей пришлось заплатить аванс в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, исполнительница платит по 25 тысяч рублей за каждые сутки пребывания в больнице.
9 апреля стало известно, что Бабкину изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс. Пресс-атташе звезды Александр Велор предположил, что ее два или три раза проверили на коронавирус, но пока медики сошлись на том, что причиной тяжелого состояния певицы стал не COVID-19, а осложненная пневмония.
Бабкину госпитализировали 6 апреля. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения