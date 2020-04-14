Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию Бабкиной

Стало известно о неутешительном прогнозе по состоянию народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit во вторник, 14 апреля.
Как рассказал источник в больнице, эстрадная певица до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи считают ее тяжелой реанимационной больной. По словам собеседника, с персоналом клиники исполнительница общается исключительно жестами, так как в ее шею вставлена трубка, а питается она через зонд.
У Бабкиной снизилась температура, однако, согласно результатам компьютерной томографии, у нее поражено около 60 процентов легких, что считается тяжелой формой заболевания. На состояние артистки также влияют сопутствующие проблемы со здоровьем — гипертония и дефицит щитовидной железы.
«Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Поэтому усугубила ситуацию — так ни в коем случае делать нельзя», — отметил собеседник издания. Несмотря на то что раньше у певицы опровергли заболевание COVID-19, источники издания утверждают, что официальный диагноз Бабкиной — внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом.
12 апреля стало известно, что Бабкину, госпитализированную с пневмонией, вывели из медикаментозной комы. О том, что артистка попала в больницу, сообщалось 6 апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения