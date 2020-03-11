Ведущий «Модного приговора» показал свою квартиру

Историк моды и телеведущий Александр Васильев опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимки принадлежащей ему квартиры в городе Зеленоградске.

«Дорогие друзья! С радостью делюсь с вами изображениями интерьеров моей квартиры, которая находится в городе Зеленоградске (бывшем Кранце) в Калининградской области. Делаю это не в целях похвальбы и хвастовства, а в целях воспитания вкуса и примера — как в некогда руинированной коммуналке можно воссоздать аутентичное пространство Серебряного века. Буду рад советам и комментариям», — пояснил ведущий программы «Модный приговор».

Большинству подписчиц Васильева показанные интерьеры понравились — они отметили, что телеведущему удалось создать в доме правильную атмосферу. «Какие красивые вещи, так тепло и уютно, интерьер для души», — написала одна из них. «Какие тут могут быть советы, Александр. Изысканно и со вкусом. Очутиться в такой атмосфере мечтает каждый эстет», — добавила другая.

В декабре 2019-го снимками своей квартиры в Instagram поделилась другая телеведущая — Елена Малышева. Выяснилось, что звезда проекта «Жить здорово!» в интерьере предпочитает дворцовый стиль. Апартаменты изобилуют массивными вазами, статуэтками, фарфором и хрусталем, картинами.

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