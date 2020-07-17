Бари Алибасову наняли «самого сексуального адвоката России»

Вадим Горжанкин, PR-директор Бари Алибасова, рассказал о том, что интересы его клиента будет представлять юрист Олег Сухов, которого называют в прессе самым сексуальным адвокатом России. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Life.ru.

Сухов привлек к себе внимание в октябре 2017-го, когда в интернете появились его фотографии в полуобнаженном виде. В том же году он был избран муниципальным депутатом Нагорного района Москвы от партии «Единая Россия».

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Горжанкин также поведал о том, что дело об отравлении Бари Алибасова ведет следователь Денис Сидорук. По словам Горжанкина, фотографии Сидорука можно найти на сайте одного из модельных агентств.

11 июля сын Бари Алибасова заявил, что у его отца нашли необратимые нарушения коры головного мозга. Он также считает, что Ольга, дочь супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной, специально спаивает отца некачественным алкоголем. Если продюсер погибнет, она получит половину квартиры.

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