«Я просто реально блюю от перенапряжения»

В начале октября в одной из небольших групп Facebook появились откровенные фотографии московского депутата от Нагорного района Олега Сухова. Народный избранник предстал в образе героя-любовника. Со снимков глядел крепкий и привлекательный полуобнаженный мужчина, что совершенно не вязалось с типичным образом депутата. На одной фотографии Сухов позировал в кровати, немного обнажив ягодицы, на другой — держал увесистый букет, а с третьей смотрел порочным взглядом Плохиша с лоснящейся мускулистой грудью. Образ Сухова никак не соответствует облику настоящего депутата, на которого все стараются походить. «Лента.ру» поговорила со свежеиспеченным чиновником о фотосессии в стиле ню, эпиляции, напряженных тренировках и планах стать президентом страны.

«Лента.ру»: Откуда взялись эти фото?

Сухов: Четыре года назад, когда еще не был депутатом, а работал адвокатом, я снимался в фотосессии к 8 Марта. Перепробовали много разных образов. Хотели продемонстрировать мою физическую форму. Были в том числе и такие снимки в стиле ню. Когда зашел вопрос о том, что нужно разметить наиболее удачные из них, со мной не посоветовались, и пиарщица выложила откровенные кадры. С тех пор они гуляют по интернету.

Удалить их не пытались?

Я серьезно занимался этим вопросом. Это очень дорого стоит. По оценке одной из компаний, специализирующейся на удалении снимков из сети, это обойдется в 800 тысяч рублей в месяц, и займет год. И гарантии того, что после этого в интернете ничего не останется, не дают. Сами понимаете, это почти 10 миллионов — и без гарантий. Разумеется, я отказался, а потому на их распространение, к сожалению, повлиять никак не могу. Перепосты не остановишь.

Фото: @advokat.suhov

Почему фото всплыли именно сейчас?

Насколько мне удалось выяснить — но я не утверждаю наверняка, — в команде Дмитрия Гудкова есть определенные люди, которые за всеми следят. А меня вели как депутата от «Единой России», который победил на недавних выборах. Стали искать компромат и нашли эти фотки. Это, безусловно, спланированная атака. Полагаю, что еще три дня назад, возможно, о существовании такого компромата никто у них и не знал. Но они ведь постоянно копают под конкурентов. Тут ключевой момент в том, что я из «Единой России», а значит, я их враг номер один.

Как вы узнали о том, что стали знаменитым?

Мне прислала ссылку на группу в Facebook глава муниципального собрания.

Вам нравится, что вас называют самым сексуальным депутатом?

Самым сексуальным депутатом? Я еще такого не слышал. До этого и сексуальных адвокатов не было. По-моему, я был первым.

Много времени уходит на поддержание такой формы?

Чтобы иметь такое тело, нужно серьезно заниматься каждый день. Могу вам честно сказать: я чуть ли не после каждой тренировки, извините за выражение, блюю от перенапряжения. Поэтому когда в интернете про меня пишут какой-то вздор, мне хочется сказать: приходите и посмотрите, что я умею.

A post shared by Олег Сухов (@advokat.suhov) on Apr 19, 2017 at 11:17pm PDT

Я занимаюсь воркаутом. И турник, и брусья, различные упражнения — это очень тяжело. Я просто реально блюю. Попробуйте так потренироваться, чтобы не просто устать и страдать от болей в мышцах, а чтобы поблевать. Никто из комментаторов так никогда не сможет. Сломается на первой же тренировке.

То есть хейтеров вы не замечаете?

Я стараюсь не думать об этих людях, потому что они, к сожалению, либо не представляют, о чем говорят, либо не любят ни себя, ни других. Пишут какой-то бред, что я эпиляцией занимаюсь. Какая на хрен эпиляция, я в салоне красоты-то никогда не был. Приходите на спортивную площадку около дома, посмотрите, что я умею. А вести разговоры об эпиляции — это какая-то чушь.

Давно вы работаете адвокатом?

Я получил статус адвоката в 2010 году. У меня семь лет адвокатского стажа. До этого я работал юристом с 2002 года.

Есть дела, которыми вы гордитесь?

Совсем недавно я отстоял сложное дело в Верховном суде. Оно касалось частичного оспаривания постановления правительства Москвы. Чем такие дела сложны? Во-первых, надо учитывать, что это Верховный суд, а во-вторых, то, что судиться с правительством всегда очень сложно. Но мне удалось оспорить включение в реестр объектов недвижимости по повышенной оплате налогов здания, которое стоит почти миллиард, тем самым сэкономив клиентам десятки миллионов рублей налогов.

В августе я выиграл еще одно дело у правительства Москвы. Моему клиенту предъявили 20 миллионов аренды с неустойкой. Все, буквально все говорили, что я проиграю. Но я выиграл. 20 миллионов — это немного, тем не менее я горжусь тем, что в условиях, когда все были против меня, мне удалось победить.

Когда и почему решили податься в депутаты?

Это не первые мои выборы. В 2014 году я баллотировался в Мосгордуму, но, конечно, я там не прошел. Тогда всех обскакал действующий на тот момент депутат Зверев от нашего района. В этом году я предпринял вторую попытку и стал муниципальным депутатом.

Почему политика? Во-первых, я человек, который рожден быть лидером. Я люблю управлять. Я так еще с детства себя ощущаю и чувствую в этом кайф. Если все удачно будет складываться в политике, я получу доступ к управлению. Ничего нет лучше в политике, чем грамотное управление. А во-вторых, меня попросту не устраивает многое из того, что творится и в нашем государстве — и в политике, и в чиновничьей среде. Если мне удастся прорваться в политике, я смогу на это благотворно повлиять.

Вы богатый человек?

На самом деле я мог бы ничем не заниматься, а уехать на моря и до конца жизни жить в свое удовольствие. Денег я себе уже заработал на безбедную пенсию. Но я все-таки хочу еще побороться на благо своей страны. Получится — хорошо, не получится — выйду на пенсию.

Фото: @advokat.suhov

Президентом хотите стать?

Со своими друзьями и знакомыми я всегда шучу так: «Вот когда я стану президентом...» А дальше продолжаю в зависимости от ситуации. В каждой шутке только доля шутки, и, конечно, я хочу стать президентом. Но я достаточно взрослый и умный человек, чтобы осознавать, что, может быть, это и невозможно. Это не означает, что я себя ограничиваю. Я просто подхожу к вопросу разумно. Если все будет развиваться в нужном направлении, я готов идти до конца, до высшего поста. Если нет — я не умру от печали. Но я здоровый, умный и грамотный человек, который может и хочет работать, пометьте это себе. Только дайте мне работать.

Я буквально вчера встречался с жителями района. Мы тоже на эту тему шутили. Я говорил, что могу и хочу работать, но мне иногда не дают этого делать.

Кто не дает?

Сейчас в стране очень сложная ситуация. У людей нет денег. Как адвокат скажу: они готовы отстаивать интересы, но у них нет возможности оплатить. На сегодняшний момент большую проблему представляет то, что расходы сильно выросли, цены поднялись, а доходы остались прежними.

Сужу по себе: мне легче не работать, чем работать, потому что я трачу денег больше, чем зарабатываю. Это и называется «не давать работать». Мне грех жаловаться, у меня все благополучно, а у других — нет.

Когда настанут лучшие времена, люди будут получать работу бесплатно. Это здесь, в Москве, у учителей нормальные зарплаты, а в регионах они работают с утра да ночи за три тысячи рублей. Ну что это такое? А вы спрашиваете, зачем я в политику иду. Чтобы хоть что-то изменить.

Что уже удалось изменить?

С 10 сентября еще недостаточно времени прошло, чтобы на что-то глобально повлиять, но с октября я начну активно работать в этом направлении. К примеру, вчера была первая встреча с жителями. Дальше — работа с людьми, собрания, взаимодействие с властью, принятие решений. За два года надо очень серьезно себя проявить.

Ка вы считаете, политик должен держать себя в отличной физической форме?

Нельзя сказать, что каждый политик должен это делать, но стремиться к этому желательно. Хотя бы потому, что хороший внешний вид говорит о состоянии вашего здоровья. Мне повезло, я родился с крепким здоровьем, у меня отличные гены. Но если раньше я без устали мог заниматься по 10-12 часов в день, то сейчас после двух часов тренировок меня начинает тошнить, а на следующий день все болит — кости, мышцы, связки. Это даже при моей подготовке. Поэтому обвинять политиков в том, что они в 50 лет выглядят не так, как я, глупо. У них организм к этому не приучен, уже развились какие-то болезни, для них физические нагрузки могут быть просто опасны.

Фото: @advokat.suhov

Почему мужики валяются на диване? Потому что после 40 организм перестает вырабатывать тестостерон. И этот мужик просто физически не может подняться и заставить себя что-то сделать. Скажу так: было бы неплохо, если бы каждый думал о своем здоровье и по мере возможности о внешности.

Девушки, глядя на ваши фото в Facebook, выстраиваются к вам в очереди на прием. Вы свободный человек или примерный семьянин?

Это закрытая тема. Она никогда не открывалась, не обсуждалась, и такой останется навсегда.