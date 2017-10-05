Интернет и СМИ
 
Последние новости
Боевики «Джабхат ан-Нусры» опровергли ранение своего главаря
Каррера объяснил все неудачи «Спартака»
Россияне назвали любимым учителем лысого из Brazzers
Google представила «убийцу» iPhone
Рэп-баттл Гуфа и Птахи официально анонсирован
Схватку ягуара и каймана сняли на видео
Уралец получил по голове топором из студии Артемия Лебедева за яркую шапку
Популярные новости
Google представила «убийцу» iPhone
Россияне назвали любимым учителем лысого из Brazzers
Схватку ягуара и каймана сняли на видео
Уралец получил по голове топором из студии Артемия Лебедева за яркую шапку
Москвичей возмутила излишняя сексуальность столичного депутата
Каррера объяснил все неудачи «Спартака»
Назван главный способ уберечься от рака

«Я просто реально блюю от перенапряжения»

Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @advokat.suhov

В начале октября в одной из небольших групп Facebook появились откровенные фотографии московского депутата от Нагорного района Олега Сухова. Народный избранник предстал в образе героя-любовника. Со снимков глядел крепкий и привлекательный полуобнаженный мужчина, что совершенно не вязалось с типичным образом депутата. На одной фотографии Сухов позировал в кровати, немного обнажив ягодицы, на другой — держал увесистый букет, а с третьей смотрел порочным взглядом Плохиша с лоснящейся мускулистой грудью. Образ Сухова никак не соответствует облику настоящего депутата, на которого все стараются походить. «Лента.ру» поговорила со свежеиспеченным чиновником о фотосессии в стиле ню, эпиляции, напряженных тренировках и планах стать президентом страны.

«Лента.ру»: Откуда взялись эти фото?

Сухов: Четыре года назад, когда еще не был депутатом, а работал адвокатом, я снимался в фотосессии к 8 Марта. Перепробовали много разных образов. Хотели продемонстрировать мою физическую форму. Были в том числе и такие снимки в стиле ню. Когда зашел вопрос о том, что нужно разметить наиболее удачные из них, со мной не посоветовались, и пиарщица выложила откровенные кадры. С тех пор они гуляют по интернету.

Удалить их не пытались?

Я серьезно занимался этим вопросом. Это очень дорого стоит. По оценке одной из компаний, специализирующейся на удалении снимков из сети, это обойдется в 800 тысяч рублей в месяц, и займет год. И гарантии того, что после этого в интернете ничего не останется, не дают. Сами понимаете, это почти 10 миллионов — и без гарантий. Разумеется, я отказался, а потому на их распространение, к сожалению, повлиять никак не могу. Перепосты не остановишь.

Почему фото всплыли именно сейчас?

Насколько мне удалось выяснить — но я не утверждаю наверняка, — в команде Дмитрия Гудкова есть определенные люди, которые за всеми следят. А меня вели как депутата от «Единой России», который победил на недавних выборах. Стали искать компромат и нашли эти фотки. Это, безусловно, спланированная атака. Полагаю, что еще три дня назад, возможно, о существовании такого компромата никто у них и не знал. Но они ведь постоянно копают под конкурентов. Тут ключевой момент в том, что я из «Единой России», а значит, я их враг номер один.

Как вы узнали о том, что стали знаменитым?

Мне прислала ссылку на группу в Facebook глава муниципального собрания.

Вам нравится, что вас называют самым сексуальным депутатом?

Самым сексуальным депутатом? Я еще такого не слышал. До этого и сексуальных адвокатов не было. По-моему, я был первым.

Много времени уходит на поддержание такой формы?

Чтобы иметь такое тело, нужно серьезно заниматься каждый день. Могу вам честно сказать: я чуть ли не после каждой тренировки, извините за выражение, блюю от перенапряжения. Поэтому когда в интернете про меня пишут какой-то вздор, мне хочется сказать: приходите и посмотрите, что я умею.

Я занимаюсь воркаутом. И турник, и брусья, различные упражнения — это очень тяжело. Я просто реально блюю. Попробуйте так потренироваться, чтобы не просто устать и страдать от болей в мышцах, а чтобы поблевать. Никто из комментаторов так никогда не сможет. Сломается на первой же тренировке.

То есть хейтеров вы не замечаете?

Я стараюсь не думать об этих людях, потому что они, к сожалению, либо не представляют, о чем говорят, либо не любят ни себя, ни других. Пишут какой-то бред, что я эпиляцией занимаюсь. Какая на хрен эпиляция, я в салоне красоты-то никогда не был. Приходите на спортивную площадку около дома, посмотрите, что я умею. А вести разговоры об эпиляции — это какая-то чушь.

Давно вы работаете адвокатом?

Я получил статус адвоката в 2010 году. У меня семь лет адвокатского стажа. До этого я работал юристом с 2002 года.

Есть дела, которыми вы гордитесь?

Совсем недавно я отстоял сложное дело в Верховном суде. Оно касалось частичного оспаривания постановления правительства Москвы. Чем такие дела сложны? Во-первых, надо учитывать, что это Верховный суд, а во-вторых, то, что судиться с правительством всегда очень сложно. Но мне удалось оспорить включение в реестр объектов недвижимости по повышенной оплате налогов здания, которое стоит почти миллиард, тем самым сэкономив клиентам десятки миллионов рублей налогов.

В августе я выиграл еще одно дело у правительства Москвы. Моему клиенту предъявили 20 миллионов аренды с неустойкой. Все, буквально все говорили, что я проиграю. Но я выиграл. 20 миллионов — это немного, тем не менее я горжусь тем, что в условиях, когда все были против меня, мне удалось победить.

Когда и почему решили податься в депутаты?

Это не первые мои выборы. В 2014 году я баллотировался в Мосгордуму, но, конечно, я там не прошел. Тогда всех обскакал действующий на тот момент депутат Зверев от нашего района. В этом году я предпринял вторую попытку и стал муниципальным депутатом.

Почему политика? Во-первых, я человек, который рожден быть лидером. Я люблю управлять. Я так еще с детства себя ощущаю и чувствую в этом кайф. Если все удачно будет складываться в политике, я получу доступ к управлению. Ничего нет лучше в политике, чем грамотное управление. А во-вторых, меня попросту не устраивает многое из того, что творится и в нашем государстве — и в политике, и в чиновничьей среде. Если мне удастся прорваться в политике, я смогу на это благотворно повлиять.

Вы богатый человек?

На самом деле я мог бы ничем не заниматься, а уехать на моря и до конца жизни жить в свое удовольствие. Денег я себе уже заработал на безбедную пенсию. Но я все-таки хочу еще побороться на благо своей страны. Получится — хорошо, не получится — выйду на пенсию.

Президентом хотите стать?

Со своими друзьями и знакомыми я всегда шучу так: «Вот когда я стану президентом...» А дальше продолжаю в зависимости от ситуации. В каждой шутке только доля шутки, и, конечно, я хочу стать президентом. Но я достаточно взрослый и умный человек, чтобы осознавать, что, может быть, это и невозможно. Это не означает, что я себя ограничиваю. Я просто подхожу к вопросу разумно. Если все будет развиваться в нужном направлении, я готов идти до конца, до высшего поста. Если нет — я не умру от печали. Но я здоровый, умный и грамотный человек, который может и хочет работать, пометьте это себе. Только дайте мне работать.

Я буквально вчера встречался с жителями района. Мы тоже на эту тему шутили. Я говорил, что могу и хочу работать, но мне иногда не дают этого делать.

Кто не дает?

Сейчас в стране очень сложная ситуация. У людей нет денег. Как адвокат скажу: они готовы отстаивать интересы, но у них нет возможности оплатить. На сегодняшний момент большую проблему представляет то, что расходы сильно выросли, цены поднялись, а доходы остались прежними.

Сужу по себе: мне легче не работать, чем работать, потому что я трачу денег больше, чем зарабатываю. Это и называется «не давать работать». Мне грех жаловаться, у меня все благополучно, а у других — нет.

Когда настанут лучшие времена, люди будут получать работу бесплатно. Это здесь, в Москве, у учителей нормальные зарплаты, а в регионах они работают с утра да ночи за три тысячи рублей. Ну что это такое? А вы спрашиваете, зачем я в политику иду. Чтобы хоть что-то изменить.

Что уже удалось изменить?

С 10 сентября еще недостаточно времени прошло, чтобы на что-то глобально повлиять, но с октября я начну активно работать в этом направлении. К примеру, вчера была первая встреча с жителями. Дальше — работа с людьми, собрания, взаимодействие с властью, принятие решений. За два года надо очень серьезно себя проявить.

Ка вы считаете, политик должен держать себя в отличной физической форме?

Нельзя сказать, что каждый политик должен это делать, но стремиться к этому желательно. Хотя бы потому, что хороший внешний вид говорит о состоянии вашего здоровья. Мне повезло, я родился с крепким здоровьем, у меня отличные гены. Но если раньше я без устали мог заниматься по 10-12 часов в день, то сейчас после двух часов тренировок меня начинает тошнить, а на следующий день все болит — кости, мышцы, связки. Это даже при моей подготовке. Поэтому обвинять политиков в том, что они в 50 лет выглядят не так, как я, глупо. У них организм к этому не приучен, уже развились какие-то болезни, для них физические нагрузки могут быть просто опасны.

Почему мужики валяются на диване? Потому что после 40 организм перестает вырабатывать тестостерон. И этот мужик просто физически не может подняться и заставить себя что-то сделать. Скажу так: было бы неплохо, если бы каждый думал о своем здоровье и по мере возможности о внешности.

Девушки, глядя на ваши фото в Facebook, выстраиваются к вам в очереди на прием. Вы свободный человек или примерный семьянин?

Это закрытая тема. Она никогда не открывалась, не обсуждалась, и такой останется навсегда.

Беседовала Светлана Поворазнюк

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03 4 октября
Сэм Хайд

Пострел везде поспел

Ультраправого американца превратили в террориста с мировым именем
10:00 4 октября

Охлобыстин «сбежал» на РЕН ТВ

11:02 4 октября

Познер попросил организаторов премии ТЭФИ сменить название и приз

00:09 4 октября

Названа главная опасность «умных» секс-игрушек

Интернет и СМИ00:02 1 октября

Брат за брата

Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
13:24 4 октября

Раскрыты подробности крупнейшей хакерской атаки на электронную почту

06:45 4 октября

Названа причина смерти основателя Playboy

06:42 3 октября

Мусульмане пришли в ярость от приложения по поиску дополнительных жен

Интернет и СМИ00:04 2 октября

Криптовалютная проституция

Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
08:01 4 октября

Обожающий петь лабрадор подвыл песенке про Губку Боба Квадратные Штаны

21:00 3 октября

Владимира Соловьева признали лучшим интервьюером России

18:06 2 октября

Российская компания стала вторым интернет-провайдером в Северной Корее

Россия
Здесь вам не Европа
Зачем разгоняют один из лучших университетов России
Жители иркутского села сняли самый нелепый пешеходный переход в России
Организаторы ВФМС 2017 раскрыли детали и секреты фестивальной программы
На митинге памяти жертв октября 1993 года потребовали закрыть Ельцин-центр
Двухлетний ребенок задолжал пермскому фонду капремонта 10 тысяч рублей
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Все материалы
Мир
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
У подозреваемого в убийстве журналистки обнаружили видео с расправами
Бразильянка сняла на видео собственное убийство
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Страх и смерть в Лас-Вегасе
Жертвы самого кровавого расстрела в истории Америки
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Закон о «реинтеграции» Донбасса объяснили желанием Киева вести войну в регионе
Киев объявил заместителей Шойгу и замглавкома ВМФ России в розыск
В Раде рассказали о снятой перед пожаром на складах боеприпасов в Виннице охране
Киев увидел в надписи «Убирайтесь вон» на консульстве в Польше происки России
Закон о «реинтеграции» Донбасса отдаст регион под контроль украинской армии
В Раду внесен закон о «российской оккупации» Донбасса
Все материалы
Финансы
Майк НовограцСупер Майк
Что ждет первого криптомиллиардера с Уолл-стрит
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Замглавы Минэнерго России избран генсеком «газовой ОПЕК»
Банк России уверовал в блокчейн
«Газпром» объяснил попытки ЕС помешать прокладке «Северного потока-2»
McDonald's перейдет на российский бекон
Росстат сообщил о нулевой инфляции четвертую неделю подряд
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
Игорь Подстрешный«Бизнес не затевается ради денег»
Основатель сети Burger Heroes — о секретах успешного фастфуда
Мелкий шрифт в законе
Почему суд между Сбербанком и «Транснефтью» имеет значение не только для госкорпораций
«ЕвроХим» увеличит поставки минеральных удобрений в Ставропольский край
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
«Аэрофлот» возобновит финансирование «ВИМ-Авиа»
Ткачев рассказал о сроках появления российского пармезана
Все материалы
Силовые структуры
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
Пара напала с электрошокером на проституток в Москве
У московского пенсионера украли китайскую вазу за шесть миллионов рублей
Принесшего патроны в отделение фонда «Подари жизнь» мужчину задержали в Москве
Житель Кузбасса облил ацетоном и поджег бывшего сожителя матери
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Обряд освящения ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-05» перед стартом. Байконур, 2017 г.«Мы до сих пор летаем на ракетах Королева»
Почему Россия превратилась в космического аутсайдера
Тупорылая акула проглотила камеру
Могилу Санта-Клауса нашли в Турции
У «Фукусимы» нашли неожиданный источник радиации
Раскрыта польза черного чая
Все материалы
Спорт
Линдси ВоннГендер не вопрос
Зачем женщины рвутся в мужской спорт
Кинувший в Алекса Фергюсона пиццу футболист спустя 13 лет признался в содеянном
Умерла призер Олимпиады в составе сборной СССР по волейболу
Выступивший за независимость Каталонии Пике прокомментировал конфликт с Рамосом
Сербский защитник «Зенита» назвал неразрешимую проблему России
Фурсенко высказался после критики от Путина
Обладатель Кубка Стэнли в самолете пригрозил убить стюарда и потребовал кокаин
Все материалы
Культура
Дай пятюню
Почему Россия рискует лишиться умного кино
Выход в тираж
Увидим ли мы мировые шедевры искусства на бутылках водки и пачках сигарет
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
Джеймс Кэмерон процитировал Путина на презентации нового «Терминатора»
Актриса из «Девчат» сфотографировалась в купальнике в 81 год
Умершего музыканта Рому Англичанина в клипе ЛСП сыграл блогер Ларин
Вышел трейлер российской комедии с целующимися в бассейне девушками
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Сэм ХайдПострел везде поспел
Ультраправого американца превратили в террориста с мировым именем
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Познер попросил организаторов премии ТЭФИ сменить название и приз
Раскрыты подробности крупнейшей хакерской атаки на электронную почту
Названа причина смерти основателя Playboy
Обожающий петь лабрадор подвыл песенке про Губку Боба Квадратные Штаны
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Американский дизайнер выпустил на подиум единорога с пушистым хвостом
Созданы угги для любителей роскоши
Джорджо Армани напомнил о Москве цветом русской розы
Puma бесплатно научит россиян балету
Швейцарские часовщики вдохновились комбинезоном Антуана де Сент-Экзюпери
Бабушкам рекомендовали люксовую авоську за 190 тысяч рублей
Все материалы
Путешествия
Пустили по Вене
Тайные развлечения австрийской столицы
Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Названы самые путешествующие нации мира
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Все материалы
Из жизни
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Семья нудистов посетила семь стран без одежды
Схватку ягуара и каймана сняли на видео
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Цирковые еноты оправились после кутежа с коньяком и пивом
Все материалы
Убей двигатель – спаси планету?
Куда делись многолитровые V12 и зачем ДВС хотят убить: объясняем в гифках
Гонки на ведрах
Фотографии с заключительного этапа Moscow Classic Grand Prix
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
Семейное пространство
Три причины, почему Citroen SpaceTourer нужно дать шанс в России
В мировом рейтинге качества автомобильных дорог Россию обошла Монголия
300 плюс: самые быстрые «вагоны» планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
Dyson пообещал сделать свои электромобили самыми дальнобойными
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы