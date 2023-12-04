Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:19, 4 декабря 2023Среда обитания

Дочь Федосеевой-Шукшиной выселила мать из столичной квартиры

Дочь Федосеевой-Шукшиной переселила мать в квартиру за МКАД

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину переселили из ее квартиры в Останкинском районе в жилье за МКАД. Об этом сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина в эфире шоу «Звезды сошлись».

Жить в четырехкомнатной квартире на улице Бочкова у Проспекта Мира пожилой артистке не позволяет здоровье — она страдает от бронхиальной астмы. Кроме того, сейчас в бывшем кабинете писателя и режиссера Василия Шукшина идут ремонтные работы. Ольга Шукшина планирует создать здесь музей, посвященный отцу.

Материалы по теме:
Место силы. Как алтайское село, воспетое в советских песнях и кинофильмах, превратилось в легендарный курорт
Место силы.Как алтайское село, воспетое в советских песнях и кинофильмах, превратилось в легендарный курорт
20 февраля 2023
«Все он гонит, он — шоумен» Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
«Все он гонит, он — шоумен»Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
30 июня 2019

Сейчас Лидия Николаевна, как рассказала в телеэфире ее дочь, проживает в двухкомнатной квартире в Новой Москве. В доме есть все для жизни, а поблизости располагается лес, отметила Ольга. Компанию пожилой женщине составляет сиделка — ухаживать за больной матерью дочь не может из-за недавно перенесенной операции на спине. На новогодние праздники родственники заменят сиделку. В июне Федосеева-Шукшина перенесла инсульт, но сейчас ее состояние постепенно улучшается, добавила Ольга. По ее словам, старшая дочь актрисы, Мария Шукшина, в курсе здоровья и переезда матери, однако навещать ее не спешит.

Ольга пояснила, что решение о выселении Федосеевой-Шукшиной принималось всей семьей. В то же время ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник эти сведения отрицает. В разговоре с «Известиями» она заявила, что Лидия Николаевна проживает в своей прежней квартире. Хотя, если семья все-таки решила перевезти артистку в Новую Москву, то решение не было принято против ее воли, считает собеседница газеты.

В сентябре стало известно, что внучка Анна отобрала у Федосеевой-Шукшиной квартиру и перестала выходить на связь. По словам народной артистки, она переписала жилье на внучку по ошибке. Федосеева-Шукшина полагает, что квартира должна перейти в собственность ее младшей дочери Ольги Шукшиной.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Блиновская за несколько дней погасила задолженность в 1,5 миллиарда рублей

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

      Названо имя нового наставника в шоу «Голос»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости