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20:00, 25 сентября 2023Среда обитания

Внучка Федосеевой-Шукшиной отобрала у нее квартиру и перестала выходить на связь

MSK1.RU: Лидия Федосеева-Шукшина отчаялась вести борьбу с внучкой за квартиру

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина отчаялась бороться за свою квартиру. Внучка актрисы Анна Трегубенко отобрала у нее недвижимость и перестала выходить на связь, пишет портал MSK1.RU.

Это не первый конфликт артистки с собственной внучкой на почве семейной недвижимости. На этот раз причиной споров стала московская квартира, приобретенная Лидией Федосеевой-Шукшиной еще при жизни ее мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина.

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«Она посещала меня два раза, и зная, что я по ошибке переписала нашу с Василием Макаровичем московскую квартиру на нее, зная, как она мне дорога, зная, что наше с Васей творческое наследие только дочь Оля может поднять и сохранить, обещала вернуть мою долю», — пожаловалась Федосеева-Шукшина. Вскоре Анна Трегубенко заблокировала номера родственников в телефоне и с тех пор на связь с ними не выходила. Из-за этих переживаний едва окрепшее после инсульта здоровье Федосеевой-Шукшиной вновь оказалось под угрозой, поделилась она.

Ранее Анна Трегубенко рассказала, что в настоящий момент за Лидией Федосеевой-Шукшиной ухаживает дочь Ольга. О том, что народная артистка попала в больницу, стало известно 5 июня. Она проходила обследование в одном из медицинских учреждений Москвы.

Прежде Анну Трегубенко уже обвиняли в мошенничестве с недвижимостью своей бабушки. Как тогда утверждалось, она незаконно продала принадлежавшую Федосеевой-Шукшиной квартиру в центре Санкт-Петербурга. Недвижимость была реализована без ведома 80-летней знаменитости. Сумма сделки составила семь миллионов рублей.

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    Виктория Клабукова
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