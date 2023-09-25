Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье артистки после инсульта

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна заявила, что за актрисой ухаживает дочь

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала о состоянии здоровья перенесшей инсульт народной артистки РСФСР. Об этом она рассказала в беседе с The Voice.

Она заявила, что Федосеева-Шукшина в настоящий момент находится дома у своей дочери Ольги, которая за ней ухаживает. Отмечается, что внучка со своей матерью актрисой Марией Шукшиной периодически связываются с 85-летней родственницей по телефону. «Стараюсь созваниваться по крайней мере пару раз в месяц», — сказала Трегубенко, добавив, что Федосеева-Шукшина редко отвечает на сообщения.

Ранее в сентябре Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о реабилитации после перенесенного инсульта и выписки из реабилитационного центра. Тогда отмечалось, что актриса передвигалась при помощи инвалидной коляски.