Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:21, 25 сентября 2023Культура

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье артистки после инсульта

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна заявила, что за актрисой ухаживает дочь
Анна Шукшина

Анна Шукшина. Кадр: НТВ

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала о состоянии здоровья перенесшей инсульт народной артистки РСФСР. Об этом она рассказала в беседе с The Voice.

Она заявила, что Федосеева-Шукшина в настоящий момент находится дома у своей дочери Ольги, которая за ней ухаживает. Отмечается, что внучка со своей матерью актрисой Марией Шукшиной периодически связываются с 85-летней родственницей по телефону. «Стараюсь созваниваться по крайней мере пару раз в месяц», — сказала Трегубенко, добавив, что Федосеева-Шукшина редко отвечает на сообщения.

Ранее в сентябре Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о реабилитации после перенесенного инсульта и выписки из реабилитационного центра. Тогда отмечалось, что актриса передвигалась при помощи инвалидной коляски.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    Президент Грузии отправилась в Прибалтику без разрешения правительства

    Дачникам дали советы по правильной посадке свеклы

    За два дня российский военкомат попытались поджечь дважды

    Бумажные пакеты из «Макдоналдса» начали продавать за 1,5 миллиона рублей в сети

    Идущий на собеседование мужчина увидел по пути аллигатора с женщиной в пасти

    Известная российская певица рассказала о закулисье шоу «Голос. Дети»

    У пассажирского самолета треснул иллюминатор во время полета

    Футболист московского «Спартака» устроил скандал в полиции и попал на видео

    В российском городе исчез памятник ссыльным полякам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости