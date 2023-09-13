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10:15, 13 сентября 2023Культура

Федосеева-Шукшина рассказала о реабилитации после перенесенного инсульта

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что будет ходить после инсульта

Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о реабилитации после перенесенного инсульта и выписки из реабилитационного центра. Ее слова приводит «Пятый канал».

Отмечается, что в настоящий момент актриса передвигается при помощи инвалидной коляски. «Я буду ходить хорошо. Сейчас еще только так начинаю. Слишком серьезная болезнь. Она очень тяжелая болезнь», — призналась Федосеева-Шукшина.

Ранее сообщалось, что 84-летней актрисе, госпитализированной после инфаркта головного мозга, установили электрокардиостимулятор. Из-за нарушений работы сердца Лидии Федосеевой-Шукшиной установили временный кардиостимулятор, однако его оказалось недостаточно для поддержания функционирования мышц. Тогда специалисты решили установить ей электрокардиостимулятор, который сможет нормализовать работу сердечного клапана и минимизирует риск острых нарушений в системе кровообращения.

О том, что народная артистка попала в больницу, стало известно 5 июня. Она проходила обследование в одном из медицинских учреждений Москвы.

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    Сергей Равин
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