Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:15, 5 июня 2023Культура

Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

Mash: Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали с инсультом

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

84-летнюю народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. По предварительным данным, у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Наибольшую известность звезде принесли роли в кинопроектах ее супруга, режиссера Василия Шукшина. Артистка снялась в таких картинах, как «Калина красная», «Печки-лавочки» и многих других.

В начале июня в СМИ появилась информация о госпитализации председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. Сообщалось, что режиссер поступил в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца одной из столичных клиник с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Позже супруга кинематографиста Татьяна Михалкова заявила, что режиссер проходит плановую проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    США оценили готовность ВСУ к контрнаступлению
    Эксперт раскрыла опасность неправильной техники выполнения подтягиваний
    Появились подробности взрыва на электрической подстанции в российском регионе
    Европа заполнила газовые хранилища на 70 процентов
    Звезда «Русалочки» появилась на публике в наряде российского бренда
    Лавров прибыл с официальным визитом в Таджикистан
    Комбриг «Пятнашки» оценил ресурс живой силы ВСУ для контрнаступления
    В США увидели необходимость создания «военной Шенгенской зоны»
    На Западе оценили проблемы Турции после переизбрания Эрдогана
    Росгвардейцы нашли 750 взрывоопасных предметов в Запорожье и под Херсоном
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.