Mash: Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали с инсультом

84-летнюю народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. По предварительным данным, у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Наибольшую известность звезде принесли роли в кинопроектах ее супруга, режиссера Василия Шукшина. Артистка снялась в таких картинах, как «Калина красная», «Печки-лавочки» и многих других.

В начале июня в СМИ появилась информация о госпитализации председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. Сообщалось, что режиссер поступил в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца одной из столичных клиник с жалобами на перебои в работе сердца и одышку.

Позже супруга кинематографиста Татьяна Михалкова заявила, что режиссер проходит плановую проверку.