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16:43, 2 июня 2023Культура

Появилась информация о госпитализации Никиты Михалкова

«112»: режиссера Никиту Михалкова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Появилась информация о госпитализации режиссера, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным издания, кинематографист с жалобами на перебои работы сердца и отдышку поступил в одну из столичных клиник в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.

В пресс-службе режиссера в разговоре с «Лентой.ру» отметили, что появившаяся информация о госпитализации Михалкова не соответствует действительности.

Супруга кинематографиста Татьяна Михалкова в беседе с изданием News.ru добавила, что режиссер жив и здоров и просто проходит плановую проверку.

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал о состоянии 88-летнего госпитализированного режиссера Глеба Панфилова, а также опроверг информацию о том, что народного артиста РСФСР сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

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