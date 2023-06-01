Директор «Ленкома» опроверг информацию о снятии Панфилова с ИВЛ

Директор «Ленкома» Варшавер опроверг информацию о снятии режиссера Панфилова с ИВЛ

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал о состоянии 88-летнего госпитализированного режиссера Глеба Панфилова, а также опроверг информацию о том, что народного артиста РСФСР сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом театральный деятель поведал в разговоре с телеканалом «360».

Варшавер заявил, что Панфилова не могли отключить от аппарата ИВЛ, так как он никогда и не был подключен к нему. Он добавил, что режиссер пока не говорит, однако понимает все, что происходит вокруг него.

«Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней», — поделился директор театра «Ленком», добавив, что Панфилова каждый день навещает сын.

11 мая появилась информация о том, что режиссера доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, после чего врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.