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16:57, 11 мая 2023Культура

Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

88-летнего режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает издание Baza.

По данным портала, кинематографист был доставлен в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже врачи приняли решение перевести Панфилова в медицинское учреждение в Москве. О состоянии режиссера не сообщается.

14 января этого года стало известно о смерти супруги кинематографиста, народной артистки СССР Инны Чуриковой. Актрисе было 79 лет. Причиной смерти звезды советского кино стала остановка сердца. Позже сообщалось, что Чурикова была госпитализирована незадолго до смерти.

Ранее российскую актрису и звезду сериала «Морские дьяволы» Снежану Прудько госпитализировали после падения в театре «Лицедеи» в Санкт-Петербурге.

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Анастасия Астахова
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