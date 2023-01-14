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15:03, 14 января 2023Культура

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о смерти актрисы подтвердил директор театра «Ленком» Марк Варшавер в субботу, 14 января.

В июле прошлого года Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Сообщалось, что артистка упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на боли в грудной клетке. После обследования врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Анастасия Астахова
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