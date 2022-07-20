Актриса Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Советская и российская актриса Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что артистка упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на боли в грудной клетке. После обследования врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Это не первый подобный случай. В 2019 году Чурикова упала со сцены во время спектакля в московском театре «Русская песня» и сломала два ребра. Зрители помогли ей подняться и самостоятельно дойти до лестницы на сцену, но за кулисы ее уже вынесли на руках. Позднее артистка оказалась в реанимации.

78-летняя Инна Чурикова известна по фильмам «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Ширли-мырли», «Ребро Адама», а также по телесериалу «Идиот». С 1975 года она играет в «Ленкоме».

UPD: как сообщает РИА Новости, директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг информацию о том, что Чурикова в реанимации. Он заявил, что актриса чувствует себя хорошо.