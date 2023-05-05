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15:31, 5 мая 2023Культура

Звезду сериала «Морские дьяволы» госпитализировали после падения в театре

Звезду сериала «Морские дьяволы» Снежану Прудько госпитализировали после падения в театре

Кадр: сериал «Морские дьяволы»

Российскую актрису и звезду сериала «Морские дьяволы» Снежану Прудько госпитализировали после падения в театре «Лицедеи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Пятый канал».

После инцидента 31-летней артистке диагностировали ушибы мягких тканей головы и левого плеча. После обследования Прудько отпустили домой, ее состояние оценивается как стабильное.

Помимо службы в культурном учреждении, актриса снималась в сериалах «Свидание с войной» и «Шаман». Наибольшую известность ей принесла роль Олеси Умановой с позывным Ума в проекте «Морские дьяволы».

Ранее российская певица и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистку госпитализировали с сердечной недостаточностью. Позже у исполнительницы отказали почки после того, как врачи остановили сердце звезды во время операции.

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Анастасия Астахова
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