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10:25, 26 апреля 2023Культура

У певицы Наталии Власовой отказали почки после остановки сердца

У исполнительницы хита «Я у твоих ног» Власовой отказали почки после остановки сердца

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

У российской певицы и исполнительницы хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой отказали почки после того, как врачи остановили сердце звезды во время операции. Об этом сообщает Starhit.

По словам источника из медицинского учреждения, в котором звезда проходит лечение, операция на сердце прошла сложно: «На операции было остановлено сердце (врачами). Из-за этого у Наташи упало кровяное давление и перестали работать почки. Это осложнение. Врачи будут колоть препараты для давления».

Инсайдер добавил, что сейчас Власова находится в реанимации в медикаментозной коме.

Ранее сообщалось, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как ее прооперировали врачи.

24 апреля стало известно, что исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы. Там звезда потеряла сознание. Прибывшие на площадку медики диагностировали у Власовой сердечную недостаточность.

Известно, что незадолго до концерта на корпоративе певица жаловалась на усталость и плохое самочувствие.

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Анастасия Астахова
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