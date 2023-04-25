Исполнительницу хита «Я у твоих ног» Власову подключили к аппарату ИВЛ после операции

Российскую певицу и исполнительницу хита «Я у твоих ног» Наталию Власову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после перенесенной операции на сердце. Об этом в разговоре с изданием «Звездач» рассказал пиар-менеджер артистки Андрей Карпов.

По словам представителя исполнительницы, сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Карпов добавил, что медики борются за жизнь певицы.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы. Там звезда потеряла сознание. Прибывшие на площадку медики диагностировали у Власовой сердечную недостаточность.

Известно, что незадолго до концерта на корпоративе певица жаловалась на усталость и плохое самочувствие.