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12:01, 24 апреля 2023Культура

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Власова потеряла сознание на корпоративе

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Власова потеряла сознание во время корпоратива

Российская певица и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова потеряла сознание во время выступления на корпоративе в Москве. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, артистка почувствовала себя плохо на сцене одного из столичных клубов и ушла за кулисы. Там звезда потеряла сознание. Прибывшие на площадку медики диагностировали у Власовой сердечную недостаточность.

Сообщается, что незадолго до концерта на корпоративе певица жаловалась на усталость и плохое самочувствие.

«Сейчас Наташа находится под наблюдением медиков, ее госпитализировали и проводят все необходимые процедуры, чтобы как можно скорее поставить на ноги», — рассказал источник, приближенный к артистке, в разговоре с изданием.

Ранее стало известно, что Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телевизионного шоу «Звезды сошлись». Об этом рассказала его соведущая, артистка Лера Кудрявцева, добавив, что у продюсера поднялось высокое давление во время подготовки к работе, а с утра наблюдалось онемение в лице.

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Анастасия Астахова
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