Продюсеру Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку

«Известия»: продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку

Российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телешоу «Звезды сошлись». Об этом «Известиям» рассказала его соведущая Лера Кудрявцева.

Артистка сообщила, что у Пригожина поднялось высокое давление во время подготовки к съемкам, а с утра ощущалось онемение в лице.

«Перед самыми съемками совсем плохо стало — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали», — добавила Кудрявцева, выразив надежду на скорое выздоровление продюсера.

В марте текущего года Иосиф Пригожин прокомментировал слитую аудиозапись разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. До этого в Telegram-каналах была опубликована запись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны обменивались критикой в адрес российского руководства с обилием нецензурной лексики.

