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01:36, 7 апреля 2023Культура

Продюсеру Пригожину вызвали скорую на съемочную площадку

«Известия»: продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку
Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку телешоу «Звезды сошлись». Об этом «Известиям» рассказала его соведущая Лера Кудрявцева.

Артистка сообщила, что у Пригожина поднялось высокое давление во время подготовки к съемкам, а с утра ощущалось онемение в лице.

«Перед самыми съемками совсем плохо стало — онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали», — добавила Кудрявцева, выразив надежду на скорое выздоровление продюсера.

В марте текущего года Иосиф Пригожин прокомментировал слитую аудиозапись разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. До этого в Telegram-каналах была опубликована запись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны обменивались критикой в адрес российского руководства с обилием нецензурной лексики.

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Марина Совина
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