Стало известно о госпитализации Инны Чуриковой незадолго до смерти

«МК»: незадолго до смерти народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована

Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована незадолго до смерти. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, актрису доставили в Боткинскую больницу в ночь на 4 января. Актриса воспользовалась услугами частной скорой помощи.

О смерти Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. «Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Причины смерти звезды не уточняются.

Прощание с народной артисткой СССР состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Руководитель учреждения отметил, что театр обратился с просьбой похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы Чуриковой.