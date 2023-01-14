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16:43, 14 января 2023Культура

Стало известно о госпитализации Инны Чуриковой незадолго до смерти

«МК»: незадолго до смерти народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка СССР Инна Чурикова была госпитализирована незадолго до смерти. Об этом стало известно MK.RU.

По информации издания, актрису доставили в Боткинскую больницу в ночь на 4 января. Актриса воспользовалась услугами частной скорой помощи.

О смерти Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. «Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Причины смерти звезды не уточняются.

Прощание с народной артисткой СССР состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Руководитель учреждения отметил, что театр обратился с просьбой похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Ранее президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы Чуриковой.

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Анастасия Астахова
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