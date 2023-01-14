Стали известны дата и место прощания с Инной Чуриковой

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится в театре «Ленком» 17 января

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Об этом сообщил директор культурного учреждения Марк Варшавер, передает РИА Новости.

«Что касается похорон, то театр обращается с просьбой, чтобы это было, конечно, Новодевичье кладбище, так как это, действительно, была великая актриса», — добавил директор «Ленкома».

О смерти Ирины Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. «Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил Варшавер. О причинах смерти звезды не сообщается.

В июле прошлого года Инна Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Сообщалось, что артистка упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на боли в грудной клетке. После обследования врачи диагностировали у актрисы перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В кино артистка дебютировала в 1960-м, будучи студенткой, снявшись в фильме «Тучи над Борском». Наибольшую известность звезде принесли роли в таких проектах, как «Морозко», «Курьер», «Шырли-мырли» и «Тот самый Мюнхгаузен».