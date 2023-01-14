Путин направил телеграмму родным умершей актрисы Инны Чуриковой

Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы Инны Чуриковой

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшейся народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

О смерти Инны Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. «Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. О причинах смерти звезды не сообщается.

Прощание с народной артисткой СССР состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Руководитель учреждения отметил, что театр обратился с просьбой похоронить звезду на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В кино артистка дебютировала в 1960-м, будучи студенткой, снявшись в фильме «Тучи над Борском». Наибольшую известность звезде принесли роли в таких картинах, как «Морозко», «Курьер», «Ширли-мырли» и «Тот самый Мюнхгаузен».