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15:59, 14 января 2023Культура

Путин направил телеграмму родным умершей актрисы Инны Чуриковой

Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы Инны Чуриковой

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшейся народной артистки СССР Инны Чуриковой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

О смерти Инны Чуриковой стало известно в субботу, 14 января. «Это случилось полчаса назад в больнице», — сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. О причинах смерти звезды не сообщается.

Прощание с народной артисткой СССР состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Руководитель учреждения отметил, что театр обратился с просьбой похоронить звезду на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей Башкирской АССР. В кино артистка дебютировала в 1960-м, будучи студенткой, снявшись в фильме «Тучи над Борском». Наибольшую известность звезде принесли роли в таких картинах, как «Морозко», «Курьер», «Ширли-мырли» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Анастасия Астахова
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