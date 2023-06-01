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11:44, 1 июня 2023Культура

Режиссера Глеба Панфилова сняли с аппарата ИВЛ

88-летнего режиссера Глеба Панфилова сняли с аппарата ИВЛ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

88-летнего народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным портала, жизненные показатели кинематографиста немного улучшились, однако, по мнению медицинских сотрудников, о полном восстановлении речь пока не идет. Врачи оценивают состояние Панфилова как стабильное.

Отмечается, что режиссеру потребуется продолжительная реабилитация, так как движение в его руке и ноге нарушено из-за диагностированного левостороннего гемипареза.

11 мая появилась информация о том, что Панфилова доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом, после чего врачи приняли решение перевести народного артиста РСФСР в столичное медучреждение.

Позже в «Ленкоме» допустили скорый перевод кинематографиста на реабилитацию.

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    Анастасия Астахова
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