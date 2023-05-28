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14:11, 28 мая 2023Культура

В «Ленкоме» допустили скорый перевод Панфилова на реабилитацию

Директор «Ленкома»: режиссера Панфилова переведут на реабилитацию на следующей неделе

Фото: АГН Москва / Globallookpress.com

Госпитализированного с инсультом и пневмонией народного артиста РСФСР и режиссера Глеба Панфилова могут скоро перевести на реабилитацию. Об этом сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент Панфилов чувствует себя замечательно. При этом он не уточнил, в какое медицинское учреждение переведут режиссера. «Будем надеется, в скором времени мы его увидим здоровым и счастливым», — добавил Варшавер.

11 мая Панфилова доставили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позднее врачи приняли решение о его переводе в столичное медучреждение.

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    Алевтина Запольская
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