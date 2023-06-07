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17:27, 7 июня 2023Культура

Госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор

Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор из-за нарушений работы сердца
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, госпитализированной после инфаркта головного мозга, установили электрокардиостимулятор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, из-за нарушений работы сердца актрисе установили временный кардиостимулятор, однако его оказалось недостаточно для поддержания функционирования мышц. Тогда врачи приняли решение установить ей электрокардиостимулятор, который сможет нормализовать работу сердечного клапана и минимизирует риск острых нарушений в системе кровообращения.

Отмечается, что Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии, а ее сознание сильно угнетено.

Ранее подруга и адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник заявила, что звезда советского кино находится в сознании, а разговоры об ухудшении состояния не имеют к реальности никакого отношения.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

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    Анастасия Астахова
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