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20:25, 6 июня 2023Культура

Раскрыты подробности о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла подробности о ее состоянии после госпитализации

Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Госпитализированная народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании, а разговоры об ухудшении состояния не имеют к реальности никакого отношения. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» рассказала подруга и адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Адвокат выразила благодарность медикам, которым удалось стабилизировать состояние артистки. «Она дышит, разговаривает самостоятельно. Изменения произошли в лучшую сторону», — сказала она.

При этом Вербицкая-Линник уточнила, что Федосеева-Шукшина все еще находится под особым контролем врачей. «Пока Лидия Николаевна находится в реанимации, но в ближайшие дни ее переведут в обычную палату», — добавила подруга актрисы.

Ранее стало известно о пережитом Федосеевой-Шукшиной инфаркте головного мозга. По данным СМИ, это произошло месяц назад.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.

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