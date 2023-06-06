Стало известно о пережитом Федосеевой-Шукшиной инфаркте головного мозга

Mash: актриса Лидия Федосеева-Шукшина пережила инфаркт головного мозга в мае

Госпитализированная народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина еще в мае пережила инфаркт головного мозга, однако не знала об этом, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, месяц назад Федосеева-Шукшина стала жаловаться на плохое самочувствие — актриса испытывала сильную головную боль и стала замечать неконтролируемые сокращения мышц рук, ног и лица.

Отмечается, что она обратилась за медицинской помощью спустя некоторое время, и после ряда обследований диагноз подтвердился.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Позже дочь артистки Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием.