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17:20, 5 июня 2023Культура

Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки

Дочь Федосеевой-Шукшиной объяснила госпитализацию артистки плановым обследованием
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина объяснила госпитализацию матери плановым обследованием. Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

По словам Шукшиной, актриса находится на плановом обследовании «в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений». «Она находится в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам делать свое дело и не создавать информационный шум вокруг этого дела», — сказала она.

5 июня стало известно, что Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали. Актриса проходит обследование в одном из медицинских учреждений Москвы. Сообщалось, что у звезды советского кино инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения.

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