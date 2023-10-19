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07:52, 19 октября 2023Среда обитания

Федосеева-Шукшина призвала внучку не совершать «преступление» с ее квартирой

Федосеева-Шукшина призвала внучку отказаться от квартиры
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что отобравшая ее квартиру внучка Анна Трегубенко совершает преступление. Актриса призвала родственницу отказаться от недвижимости в эфире программы «Жизнь и судьба».

Федосеева-Шукшина считает, что квартира должна перейти в собственность ее младшей дочери Ольги Шукшиной, которая помогает ей восстановиться после перенесенного в июне инсульта. Ольга планирует создать в квартире музей, посвященный ее отцу Василию Шукшину.

«Считаю, что это преступление — делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной. Аня, ты носишь фамилию Шукшина. По праву ли ты ее носишь? У тебя растет ребенок, который будет знать, что случилось. Мне очень недолго осталось. Мне 85 лет. Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Макаровиче и обо мне», — обратилась Федосеева-Шукшина к внучке.

В сентябре стало известно, что Анна отобрала у Федосеевой-Шукшиной квартиру и перестала выходить на связь. По словам народной артистки, она переписала жилье на внучку по ошибке.

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    Александра Качан
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