Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 1 ноября 2024Забота о себе

Уролог назвал идеальное питание для мужского сексуального здоровья

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Следование принципам средиземноморской диеты поможет сохранить эрекцию надолго, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Идеальное питание для мужского сексуального здоровья врач назвал в своем Telegram-канале.

Уролог объяснил, что средиземноморская диета включает в себя минимум продуктов с насыщенными жирами, а главным источником жира является оливковое масло первого отжима. Кроме того, в эту диету входит большое количество бобовых, злаков, овощей, фруктов и сыра.

В соответствии с этим рационом нужно есть минимум красного мяса, или полностью исключить его из меню, так же, как и продукты глубокой переработки. Рыба и птица должны быть в умеренном объеме, а сладостей — минимум, отметил врач.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020

«Средиземноморская диета — отличный способ сохранить нормальную эрекцию надолго. В литературе имеется достаточно большое количество публикаций на тему положительного влияния средиземноморской диеты на эректильную функцию», — добавил доктор.

Ранее Лубенников рассказал о негативно влияющих на качество спермы факторах. К ним он отнес тугое синтетическое нижнее белье, а также ношение мобильного телефона в кармане штанов.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского попросили написать завещание. Украинский дипломат рассказал о неверии США в победу Украины

      Уролог назвал идеальное питание для мужского сексуального здоровья

      Дочь мэра совратила 15-летнего школьника

      Россиянам рассказали о способах выгодно снять квартиру

      Лавров посетит страну ЕС впервые с начала СВО

      ВСУ обстреляли храм в Авдеевке

      Пропавший из архива в России указ Петра II продали во Франции

      Предсказан последний «подарок» Джо Байдена для Украины

      В Польше предупредили о последствиях захвата Россией танков Abrams

      Польша начала строить укрепления на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше