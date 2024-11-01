Уролог назвал идеальное питание для мужского сексуального здоровья

Следование принципам средиземноморской диеты поможет сохранить эрекцию надолго, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Идеальное питание для мужского сексуального здоровья врач назвал в своем Telegram-канале.

Уролог объяснил, что средиземноморская диета включает в себя минимум продуктов с насыщенными жирами, а главным источником жира является оливковое масло первого отжима. Кроме того, в эту диету входит большое количество бобовых, злаков, овощей, фруктов и сыра.

В соответствии с этим рационом нужно есть минимум красного мяса, или полностью исключить его из меню, так же, как и продукты глубокой переработки. Рыба и птица должны быть в умеренном объеме, а сладостей — минимум, отметил врач.

«Средиземноморская диета — отличный способ сохранить нормальную эрекцию надолго. В литературе имеется достаточно большое количество публикаций на тему положительного влияния средиземноморской диеты на эректильную функцию», — добавил доктор.

Ранее Лубенников рассказал о негативно влияющих на качество спермы факторах. К ним он отнес тугое синтетическое нижнее белье, а также ношение мобильного телефона в кармане штанов.