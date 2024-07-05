Уролог предупредил любителей тугих синтетических трусов о проблемах с мужским здоровьем

Неправильно подобранное нижнее белье может приводить к снижению качества спермы, предупредил доктор медицинских наук Александр Лубенников. О том, какие еще факторы влияют на этот показатель, врач рассказал в Telegram.

По словам доктора, негативно влиять на качество спермы может тугое синтетическое нижнее белье, а также ношение мобильного телефона в кармане штанов.

«Мобильный телефон является источником электромагнитного излучения, а синтетическое тугое белье повышает температуру в мошонке. Излучение и температура могут значительно снижать качество спермы», — объяснил Лубенников.

Врач добавил, что на ее качество также влияет регулярность половой жизни, наличие лишнего веса, вредных привычек и физической активности в жизни мужчины.

Ранее Лубенников назвал способ самостоятельно обнаружить опухоль яичка. По словам доктора, обследование нужно делать в положении лежа или сидя, в расслабленном состоянии.