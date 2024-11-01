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02:00, 1 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о способах выгодно снять квартиру

Эксперт Капранчиков рекомендовал отказаться от риелторов ради экономии на аренде
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рост годовой арендной ставки на квартиру в Москве за год составил 24 процента, и ожидать отката в ближайшее время не стоит — съем жилья в столице продолжит дорожать, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по недвижимости, основатель проекта для поиска жилья БезПосредников.ру Роман Капранчиков. Сэкономить на аренде, по его словам, можно отказавшись от помощи риелторов и расширив радиус поиска жилья.

«Если исключить посредников из процесса, можно оставить при себе от 50 до 100 процентов стоимости месячной аренды. Учитывая цены на съем столичных квартир, в среднем, 110 тысяч рублей, получается существенная сумма, — заметил Капранчиков. — Обойтись без посредников можно с помощью специализированных онлайн-сервисов, известных досок объявлений, но придется запастись терпением, так как среди якобы собственников окажется большое количество риэлторов».

Другой вариант снизить разовую финансовую нагрузку в начале аренды, предложенный экспертом, — рассрочка депозита. По словам Капранчикова, арендодатели просят, как правило, 100 процентов от месяца оплаты в качестве депозита или страхового взноса, но нередко соглашаются разбить выплату на несколько платежей.

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«Если не удается найти подходящее жилье по карману, придется пожертвовать комфортом. Можно увеличить радиус поиска от метро, снять квартиру с одной закрытой комнатой, арендовать объект, сдающийся на сезон, найти недвижимость "с обременением" — необходимостью сделать ремонт или уходом за престарелым родственником, объединиться с другим человеком и поселиться вместе», — предложил собеседник «Ленты.ру».

В заключении Капранчиков рекомендовал прописывать в договорах аренды все условия, в том числе, касающиеся оплаты ЖКХ, проводить опись имущества и фотографировать обстановку квартиры на момент начала аренды — это не даст сиюминутной выгоды, но поможет обезопасить себя в будущем.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года стоимость аренды жилья в России росла двузначными темпами и обновила исторический максимум.

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