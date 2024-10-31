Стоимость аренды жилья в России обновила исторический максимум

«Дом.РФ»: ставки аренды квартир в России обновили исторический максимум

В третьем квартале 2024 года стоимость аренды жилья в России росла двузначными темпами и обновила исторический максимум. Такие данные приводят в институте развития «Дом.РФ», пишет РИА Новости.

В Москве ставки выросли в среднем на 25 процентов (до 111 тысяч рублей в месяц), в Санкт-Петербурге — на 17 процентов (до 56 тысяч рублей в месяц), а в менее крупных городах — на 12 процентов (до 43 тысяч рублей в месяц), подсчитали аналитики.

В госкомпании отметили, что по сравнению с концом 2022 года и началом 2023-го аренда в столичных городах подорожала на 70 процентов, а в остальных — почти в полтора раза. По словам аналитиков, цены продолжают расти, даже несмотря на стабилизацию спроса и предложения на рынке.

Среди главных причин повышения арендных ставок специалисты называют резкое снижение доступности ипотеки — ставки по кредитам на жилье достигли запретительных уровней. «Увеличение ипотечных платежей препятствует перетоку арендаторов на рынок ипотеки и позволяет собственникам квартир повышать арендную плату даже при стабильном соотношении спроса и предложения», — пояснили в «Дом.РФ». По прогнозам экспертов, тенденция сохранится до смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее россиянам рассказали, что для сдачи в аренду апартаменты покупать выгоднее, чем обычные квартиры. Как правило, они дешевле, а также находятся в зданиях с развитой инфраструктурой и близко к центру.

