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17:34, 29 октября 2024Экономика

Россиянам назвали выгодную недвижимость для заработка

Депутат Чаплин: сдавать в аренду апартаменты выгоднее, чем квартиры

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Покупать апартаменты для сдачи в аренду выгоднее, чем квартиры. Более перспективный для заработка тип недвижимости назвал депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Апартаменты стоят дешевле, чем квартиры с аналогичной площадью и расположением. Кроме того, в этих зданиях зачастую богатая инфраструктура. Особенно, если речь идет о крупных городах и туристических зонах.

Среди плюсов квартир Чаплин отметил близость к медицинским центрам, паркам, магазинам и образовательным учреждениям, а также возможность оформить постоянную регистрацию. Помимо этого, в таких помещениях меньше плата за ЖКУ, чем в апартаментах.

«Если планируется покупка для последующей перепродажи или сдачи в аренду, особое внимание стоит обратить на апартаменты. Несмотря на более высокий риск в связи с меньшей правовой защитой, они могут предложить лучшие условия окупаемости в краткосрочной перспективе», — резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что переплата россиян по рыночной ипотеке достигает 24 миллионов рублей. По прогнозам экономистов, в ближайшее время ипотечные ставки могут достичь 30 процентов. Сумма переплат в таком случае при средней сумме кредита в 3,7 миллиона рублей на срок в 30 лет составит около 30 миллионов рублей.

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      Нина Ташевская
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