Подсчитана переплата россиян по рыночной ипотеке

Экономист Балынин: по ипотеке со ставкой 25 % россияне переплатят 24 млн рублей

По рыночной ипотеке на 30 лет со ставкой 25 процентов годовых россияне переплатят около 24 миллионов рублей. Такую сумму подсчитал кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пишет aif.ru.

По прогнозам экономиста, в ближайшее время ипотечные ставки могут достичь 30 процентов. Сумма переплат в таком случае при средней сумме кредита в 3,7 миллиона рублей на срок в 30 лет составит около 30 миллионов рублей.

При этом на практике переплата будет еще больше — заемщики обязаны оплачивать страхование жилья, а также жизни и здоровья. «Эти платежи тоже нужно учитывать при планировании своих расходов на обслуживание ипотечных обязательств», — предупредил Балынин.

Ранее россиянам отсоветовали продавать квартиры до снижения ипотечных ставок. По словам экспертов, спешка может привести к продаже жилья по более низкой цене.