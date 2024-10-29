Россиянам отсоветовали продавать квартиры

Экономист Ермилова: с продажей квартиры лучше повременить до снижения ставок

С продажей квартиры в России лучше повременить до снижения ипотечных ставок. Такой совет собственникам дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, спешка может привести к продаже жилья по более низкой цене. Это связано с тем, что квартиры в основном покупают с использованием ипотеки, которая сильно подорожала в 2024 году. При этом льготные программы почти не распространяются на вторичную недвижимость.

«Поэтому если у продавца была необходимость продать жилье, то он мог столкнуться с тем, что для этого надо будет снизить цену и не всегда обоснованно», — пояснила Ермилова. Она посоветовала дождаться стабилизации рынка кредитования или оставить объявление о продаже, но не снижать цену, чтобы быстрее найти покупателя.

Ранее аналитики ДОМ.РФ подсчитали, что по итогам 2024 года объемы выдачи жилищных кредитов в России сократятся более чем на треть.