Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 29 октября 2024Экономика

Россиянам отсоветовали продавать квартиры

Экономист Ермилова: с продажей квартиры лучше повременить до снижения ставок

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С продажей квартиры в России лучше повременить до снижения ипотечных ставок. Такой совет собственникам дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова, передает «Газета.Ru».

По словам эксперта, спешка может привести к продаже жилья по более низкой цене. Это связано с тем, что квартиры в основном покупают с использованием ипотеки, которая сильно подорожала в 2024 году. При этом льготные программы почти не распространяются на вторичную недвижимость.

«Поэтому если у продавца была необходимость продать жилье, то он мог столкнуться с тем, что для этого надо будет снизить цену и не всегда обоснованно», — пояснила Ермилова. Она посоветовала дождаться стабилизации рынка кредитования или оставить объявление о продаже, но не снижать цену, чтобы быстрее найти покупателя.

Ранее аналитики ДОМ.РФ подсчитали, что по итогам 2024 года объемы выдачи жилищных кредитов в России сократятся более чем на треть.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники атаковали университет спецназа имени Путина в Чечне. Что Кадыров рассказал о последствиях удара?

      УК устроила склад в помещении для консьержа в московском доме и поплатилась

      В Кремле высказались об отношении россиян к экс-премьеру Примакову

      В российском регионе ликвидировали наемника из глубинной разведки США

      Россиянам отсоветовали продавать квартиры

      Туктамышева ответила на предложение прокомментировать футбол

      Песков предостерег страны Запада от менторских заявлений в отношении Грузии

      Решетников оценил темпы роста российской экономики

      Леди Гага показала лицо без макияжа

      В США заявили о больших потерях бронетехники ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше