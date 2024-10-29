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11:27, 29 октября 2024Экономика

Россияне поубавят интерес к ипотеке

Дом.РФ: выдача ипотеки в России сократится более чем на треть

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам 2024 года объемы выдачи жилищных кредитов в России сократятся более чем на треть. О снижающемся интересе граждан к ипотеке пишут «Известия» со ссылкой на прогноз института развития «Дом.РФ».

В этом году показатель, по расчетам компании, снизится на 33 процента в сравнении с 2023-м. На 1 октября ипотечных займов в стране было взято на 26 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сравнивая с сентябрем 2023-го, объем жилищного кредитования упал почти на 60 процентов.

Выдачи кредитов по льготным программам поубавятся чуть меньше — на 26 процентов. Однако в следующем году, как предсказывают аналитики, спрос на госипотеку просядет почти вдвое по сравнению с 2023-м.

Такую ситуацию на рынке жилищного кредитования объясняют повышением ключевой ставки, причем, по оценкам экспертов, в дальнейшем она только продолжит расти. Кроме того, с июля была свернута программа льготной ипотеки, а условия по семейной — ужесточили. Вдобавок подняли ставки по ссудам для юридических лиц, а цены на стройматериалы пошли вверх. Ввиду этого прирост ипотечного портфеля с января сократился в два раза.

Ранее эксперты спрогнозировали динамику цен на новостройки до конца года. По мнению специалистов, они продолжат расти, но менее выраженно — за счет высоких ипотечных ставок и увеличения первого взноса до 50 процентов.

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      Виктория Клабукова
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