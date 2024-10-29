Россиянам рассказали о ценах на недвижимость в начале 2025 года

Эксперт Земцова: цены на новостройки в начале 2025 года продолжат расти

Цены на новостройки продолжат расти в конце 2024 года и в начале 2025-го, считает эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова. Прогнозом относительно того, какие изменения ожидают рынок недвижимости в России, она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

В конце этого года рост будет менее выраженным, полагает эксперт. Сдерживающими факторами, по ее словам, послужат высокие ипотечные ставки и новая инициатива по увеличению первоначального взноса до 50 процентов. В таких условиях многие предпочтут выжидать и отложить покупку как минимум до следующего года, что сформирует довольно большой пласт отложенного спроса, который будет реализован в середине-конце следующего года, убеждена Земцова.

Кроме того, средние цены на новостройки в конце года будут несколько «размазаны» за счет увеличивающегося акционного предложения в преддверии новогодних праздников, сказала собеседница «Ленты.ру». По ее мнению, скидки по некоторым комплексам будут доходить до 30 процентов, но в пул акционных предложений попадут наименее ликвидные лоты.

«В целом же по рынку базовые цены до конца года вырастут в среднем на 5-10 процентов в зависимости от комплекса и стадии готовности. В меньшей степени подорожают новостройки комфорт и эконом-класса, до 5 процентов. Рост цен будет несколько сдерживать снижение продаж из-за неподъемной для заемщиков ипотеки. В бизнес-классе и премиальном сегменте рост цен будет до 10-12 процентов. Здесь спрос как раз, наоборот, активизировался с началом бизнес-сезона в сентябре, а сами сегменты мало зависят от ипотеки: в бизнес-классе на ее долю приходится не более 30 процентов сделок, в премиальном — всего 2», — рассказала эксперт.

В начале 2025 года тенденция к росту цен сохранится примерно на том же уровне, до 15 процентов. Скорее всего, более заметным будет рост цен по массовым сегментам. Сократится количество скидочных лотов Елена Земцова эксперт по недвижимости

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев посоветовал тем, кто мечтает о приобретении жилья, но не располагает необходимой для этого суммой, занять выжидательную позицию, так как ставки по ипотеке стали фактически запретительными.

